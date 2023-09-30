السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقب توقف 10 سنوات.. انطلاق أول رحلة طيران من طرابلس إلى العاصمة روما

الطيران الليبي
الطيران الليبي

عقب توقف عشر سنوات، انطلقت أول رحلة طيران من العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، في اتجاه العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت حكومة الوحدة المؤقتة، أن الرحلة التي انطلقت في العاشرة صباحا من مطار معيتيقة، سيرتها شركة طيران "سماء المتوسط" الخاصة، وذلك بعد انقطاع طويل بسبب الحظر الأوروبي.

وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة الإيطالية أبلغتهم برفع حظرها على الطيران المدني الليبي المفروض على البلاد منذ 10 سنوات واستئناف الرحلات في سبتمبر.

وثمن الدبيبة آنذاك، جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما شكر كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين الليبيين.

الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة يؤكدان مواصلة مساعدة الليبيين

والجمعة، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أهمية مواصلة مساعدة جميع الليبيين في هذه الظروف الصعبة، مستعرضين العواقب المدمرة للعاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا مخلفة آلاف القتلى والمفقودين.

txt

ليبيا: إنشاء صندوق لإعمار درنة وتخصيص مليارى دولار لهذا الغرض

وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي استجاب فورًا لطلب ليبي بتفعيل آلية الحماية المدنية لدى الاتحاد، وقدّم من خلالها مساعدة عينية، فضلًا عن حشده 5.7 مليون يورو من التمويل الإنساني لتقديم الخدمات الأساسية للسكان المتضررين، حسب بيان الاتحاد حول لقاء الطرفين أمس الخميس في بروكسل.

وأكد بوريل وباتيلي، التزام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام، على أساس حوار شامل بين الليبيين.

وتبادل المسئولان وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وناقشا كيفية تنسيق وتعزيز الجهود السياسية لدعم المسار نحو السلام والاستقرار بها، كما أعاد منسق الدبلوماسية الأوروبية تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الحازم والثابت لمبادرة باتيلي لتيسير الحل السياسي.

ودعا باتيلي، خلال لقائه بوريل إلى أن يتحدث الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون بصوت واحد لدعم العملية السياسية في ليبيا، من أجل الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

طرابلس روما رحلة طيران مطار معيتيقة حكومة الوحدة المؤقتة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

الجزيرى ومنسى يقودان هجوم الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

انهيار والدته.. تشييع جثمان نجل سامى العدل من مسجد الفاروق بالمعادى

تبدأ الدراسة غدًا.. مدير مدرسة حكومية يبتكر طريقة للقضاء على صراع "التختة الأولى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة