أستون فيلا يكتسح برايتون بسداسية فى افتتاح الجولة السابعة للدورى الإنجليزى

اكتسح فريق أستون فيلا ضيفه برايتون ألبيون، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بستة أهداف مقابل هدف.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول من المباراة متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد.

مجريات الشوط الأول

ورغم استحواذ لاعبي برايتون ألبيون على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة إلا أن الأداء الهجومي كان من نصيب فريق أستون فيلا الذي هدد مرمى الضيوف في العديد من الفرص الخطيرة.

وافتتح أوليه واتكينز التسجيل لفريق أستون فيلا في الدقيقة 14 بصناعة ماتي كاش.

واستمرت المحاولات الهجومية من فريق أستون فيلا لتسجيل الهدف الثاني، وسجله واتكينز في الدقيقة 21، وبعد 5 دقائق فقط أضاف إستوبنيان، مدافع برايتون، بالخطأ في مرماه.

وسدد لاعبو أستون فيلا 5 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من محاولتين لفريق برايتون.

برايتون يستحوذ على مجريات اللعب بنسبة 58%

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق أستون فيلا.

واستمر استحواذ لاعبي برايتون على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين رغم محاولات لاعبي برايتون لتهديد المرمى والعودة في النتيجة.

وسجل آنسو فاتي هدف فريق برايتون في الدقيقة 50 بصناعة من جواو بيدرو.

وأضاف أوليه واتكينز الهدف الرابع لفريقه والثالث له في الدقيقة 65 بصناعة زميله ماكجين بعدما منحه تمريرة أمام منطقة الجزاء وسددها واتكينز وسكنت الشباك.

ولم يهدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة، إذ حاول لاعبو برايتون تسجيل الهدف الثاني وتقليص فارق الأهداف، بينما حاول فريق أستون فيلا تسجيل الهدف الخامس وزيادة فارق الأهداف.

وأضاف جاكوب رامسي الهدف الخامس لفريق أستون فيلا في الدقيقة 85 بعدما تسلم تمريرة زميله أوليه واتكينس على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

وسجل دوجلاس لويز الهدف السادس لأستون فيلا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما انفرد أوليه واتكينز بحارس برايتون وسدد الكرة في جسده وارتدت أمام لويز وسددها في الشباك.

إجمالًا، سدد لاعبو أستون فيلا 6 كرات على المرمى من 15 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 8 محاولات لفريق برايتون وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق أستون فيلا.

أستون فيلا رفع رصيده لـ 15 نقطة



ورفع أستون فيلا رصيده لـ15 نقطة وارتقى للمركز الثالث بجدول الترتيب بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة ليفربول وتوتنهام، إذ يحتل توتنهام حاليًا المركز الخامس بـ14 نقطة، فيما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة أيضًا وهبط للمركز الرابع بفارق الأهداف عن أستون فيلا.