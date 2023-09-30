إزالة وإيقاف 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

كثَّفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة لكل أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت ١٨ حالة إزالة تعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقام شريف سمير، نائب رئيس المركز، وسالم زغلول، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وعودة راضي، رئيس الوحدة المحلية ببني على وإدارة الإزالات بالمركز والحسينيه بردم لبشه معدة للصب بطريق العوسي ١٢٠مترًا، وأخرى بالقصبي.

كما قام يسرى محمد، نائب رئيس المركز، ومحمد عيد، رئيس حي غرب، وأحمد بهلول، مدير الإزالات، بردم حالتين بشارع العاشر من رمضان الأولى على مساحة ١٠٠متر، والثانية على مساحة ١٢٠ مترًا، مع التحفظ على مواد البناء، وإيقاف حالة صب سقف وسحب الخلاطة والتحفظ عليها.

إزالة التعديات

كما قام سامي رشاد نائب رئيس المركز ومينا يوسف رئيس قرية صندفا ومحمد عيد رئيس حى غرب وادارة الازالات بردم حالة حفر قاعد خرسانيه على مساحة ١٢٠ متر بشمس الدين قبلى وازال محمد ابو الليل رئيس حي شمال وإدارة الازالات حالتين حفر فى المهد بحوض الإرشاد الزراعي.

وتمكن أيمن يوسف رئيس حي شرق من ردم ٣ حالات حفر الاولى حفر في المهد لقطعة ارض مساحتها ١٠٠متر على الطراد والثانية حفر سملات في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠متر بشارع الترعة العامية والثالثة حفر سملات من بدايتها في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٥٠ متر بشارع أرض خليفة المتفرع من شارع الحرية.

وقام عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام بإزالة ٥ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية اعطو وساقولا واوقف ياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس حالة تعدى على أرض زراعية بعزبة أبو حجر البحرية على مساحة قيراط، مع فك شدة خشبية على أرض زراعية بحوض الدمرداش على مساحة قيراط مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتورعبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز تمكنت من رصد وأزاله عدد ٧ حالات تعدي جاءت كالتالي: ٤حاله تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بقطاع ابو عزيز بقرى الكفور وابو حسيبه وعزبه ابو اسماعيل وازاله ١ حاله تعدي خارج الحيز بحي غرب المدينه و٢ حالة تعد] بقطاع بحي شرق المدينه بحضور مدير الازالات ومسؤولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعية.

وأعلن اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحده المحليه بقرية البرجاية تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضي إصلاح زراعي الأولى بمساحة ١٨ سهمًا والحالة الثانية ردم أساسات بمساحة قيراط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائى وذلك بحضور كلا من نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم.

وأكد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة قيام اسامه سيبويه نائب رئيس المركز وبحضوريوسف عبدالحميد رئيس القرية وأعضاء التفتيش الإداري، بتنفيذ الإزالة لـ ١٤ حالة بناء مخالف في المهد بقرية دير ابوحنس بمجلس قروى دير البرشا على مساحة ٤٠٠٠ متر املاك دولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

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