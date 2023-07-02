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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول الكمرات الحديدية للبدء فى تنفيذ كوبرى مشاة الملكية البحرية بالمنيا

كوبري مشاة الملكية
كوبري مشاة الملكية البحرية

أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، وصول الكمرات الحديدية للبدء في تنفيذ كوبر مشاة الملكية البحرية، كما أعلنت عن بدء حفر الأساسات لمجمع السيارات بمدينة ملوي.

وكان اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي قد تفقد اليوم الأحد، يرافقه محمد عبدالغني، نائب رئيس المركز والمدينة، البدء في أعمال الحفر لأساسات مجمع مواقف سيارات مدينة ملوى، ومتابعة نسب التنفيذ والوقوف على انتظام العمل حسب الجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد سيُقام على مساحة 6200 متر بالناحية الشرقية على ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، وسيضم جميع المواقف، وهو ما يساعد على تخفيف الضغط المروري على المدينة وتقليل الزحام تسهيل حركة انتقال المواطنين وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة ومنع أي سيارة من القيام بتحميل الركاب خارج الموقف المخصص لها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها.

كما تفقد رئيس المدينة أعمال إنشاء كوبري مشاة الملكية البحرية، والتأكد من انتظام العمل ووصول الكمرات الحديدية للبدء في تركيب الكمرات، مؤكدًا أنه جارِ التنسيق مع هيئة السكة الحديد لعمل تهدئة لإمكانية تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى المشاة. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة نسب التنفيذ بكل المشروعات وتذليل العقبات أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى أن المحافظ، شدد على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بحضور وكيل وزارة الري، ورئيس جهاز التعمير ورئيس مركز ومدينة ملوي، لعمل دراسة للانتهاء من توسعة طريق مصر- أسوان.

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حفر الأساسات لمجمع مواقف ملوي وصول الكمرات الحديدية بدء تنفيذ كوبري الملكية البحرية محمد عبد الغني نائب رئيس مركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

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