الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء.

 

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ٢٠ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية حيث تمت إزالة 5 حالات بناء مخالف بحي غرب المدينة ومجلس قروي الحسينية وتم التحفظ على ٢٠ سيخ حديد بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار إلى جانب إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية بحوض فتح الباب على مساحة قيراط ١٠ أسهم وتم تسليم الموقع خاليا من أي تعديات إلى مسئول الجمعية الزراعية ببند بني مزار.

 

إزالة 5 حالات تعد على أرض زراعية بالناصرية

كما جرت إزالة ٥ حالات تعد على أرض زراعية بالناصرية وبني صامت بمساحة إجمالية ٤ قراريط وحالة تعد على أرض أملاك دولة بقرية حماضة سور علي مساحة 200 متر وإزالة ٦حالات تعد على أرض تعاون زراعى بعزبة أبوجمعة والمودة والمنادرة على مساحة ٣ قراريط مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت إزالة في المهد لعدد ٧ حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من قطاع منبال وقطاع وأبو عزيز وبردنوها بمساحه ٨٧٥ مترا بواقع إزالة ٢ حالة بقطاع أبو عزيز وإزالة ٣ حالات بقطاع منبال وإزالة ٢ حالة بقطاع بردنوها باستخدام معدات الوحدة المحلية.

 

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة قيراط ونصف بقريتى دوار شعراوى والمطاهرة البحرية التابعين للوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.

 

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
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إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء الأراضي الزراعية مراكز بني مزار ومطاي والمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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