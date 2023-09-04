إزالة 39 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على عدم التهاون والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ١٩حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن الوحدات المحلية بقرى طوخ الخيل وبنى محمد سلطان ودمشير وتله نظموا حملات تكثيفيه لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو البناء العشوائي ومن خلالها تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لخمس حالات تعدى بقرية دمشير بمساحة ١٢ قيراط، وأيضا تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ ٤ حالات تعدى بقرية طوخ الخيل بمساحة ٤٨ سهم.

كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى محمد سلطان برصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بمساحة قيراط، كما تمكن أيضا قسم التنظيم والمتغيرات بقرية تله من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة ٨ أسهم ، وتم التعامل الفورى معهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من لتبوير.

وأكد هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف نواب رئيس المركز تمكنت من تنفيذ إزالة في المهد لـ ٦ حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بكل من قطاع منبال وقطاع بردنوها حيث تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي منبال من إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بقريه مرزوق.

وأشار تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إلى أن الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف أشرف الدسوقي رئيس الوحدة القروية بقرية بني موسي أزالت ٣ حالات تعدى بدون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء، مؤكدا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا