بعد تشييع جثمانه.. عزاء المخرج الراحل أحمد النحاس غدا بمسجد المشير طنطاوي

شيعت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس، جثمانه منذ قليل في غياب نجوم الفن، وذلك من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

أسرة المخرج احمد النحاس تتلقى عزائه في مسجد المشير طنطاوي

وحددت أسرة الراحل موعد ومكان العزاء، وذلك عقب انتهاء صلاة الجنازة عليه منذ قليل بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، حيث سيكون غدا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

فيما لم يتواجد أي فنان شهير خلال صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر .

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد في عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977.

وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين في أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينيات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التليفزيونية «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».

الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تنعي أحمد النحاس

كانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المخرج أحمد النحاس، والد نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، الذي وافته المنية أمس، الإثنين، عن عمر ناهز 73 عاماً.