الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تشييع جثمانه.. عزاء المخرج الراحل أحمد النحاس غدا بمسجد المشير طنطاوي

النحاس
النحاس

شيعت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس، جثمانه منذ قليل في غياب نجوم الفن، وذلك من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

txt

«مرعي البريمو» يتزيل مؤخرة ترتيب أفلام الموسم.. ليلة الاثنين

txt

خالد يوسف ينتقل لمدينة الثغر لتصوير «الإسكندراني»

txt

10 أفلام سينمائية.. ليلة الأحد تشهد إيراد يومي يقترب من مليون ونصف

txt

نادى سينما الأوبرا يعرض "جروب الماميز" لروبي ويسرا اللوزي

txt

فوي فوي فوي يواصل تصدره للإيرادات شباك التذاكر

txt

افتتاح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما (التفاصيل الكاملة)

txt

قبل عرضه.. تفاصيل فيلم عمرو عبدالجليل الجديد "الخميس اللى جاى"

txt

صراع الإيرادات يشتعل و"فوى فوى فوى" يحصد المركز الأول

txt

روائع عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى الأحد

txt

اختيار هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

أسرة المخرج احمد النحاس تتلقى عزائه في مسجد المشير طنطاوي

وحددت أسرة الراحل موعد ومكان العزاء، وذلك عقب انتهاء صلاة الجنازة عليه منذ قليل بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، حيث سيكون غدا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

فيما لم يتواجد أي فنان شهير خلال صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر .

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد في عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977.

وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين في أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينيات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التليفزيونية «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».

الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تنعي أحمد النحاس

كانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المخرج أحمد النحاس، والد نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، الذي وافته المنية أمس، الإثنين، عن عمر ناهز 73 عاماً.

 

أحمد النحاس المخرج أحمد النحاس رحيل المخرج أحمد النحاس المخرج الراحل أحمد النحاس

مواد متعلقة

«مرعي البريمو» يتزيل مؤخرة ترتيب أفلام الموسم.. ليلة الاثنين

خالد يوسف ينتقل لمدينة الثغر لتصوير «الإسكندراني»

10 أفلام سينمائية.. ليلة الأحد تشهد إيراد يومي يقترب من مليون ونصف

نادى سينما الأوبرا يعرض "جروب الماميز" لروبي ويسرا اللوزي

فوي فوي فوي يواصل تصدره للإيرادات شباك التذاكر

افتتاح الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما (التفاصيل الكاملة)

قبل عرضه.. تفاصيل فيلم عمرو عبدالجليل الجديد "الخميس اللى جاى"

صراع الإيرادات يشتعل و"فوى فوى فوى" يحصد المركز الأول

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟