الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى المخرج أحمد النحاس

المخرج أحمد النحاس
المخرج أحمد النحاس

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المخرج أحمد النحاس، والد نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، الذي وافته المنية أمس، الإثنين، عن عمر ناهز 73 عاماً.

وكانت نهى النحاس قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها في فيسبوك قائلة: «والدي العزيز في ذمة الله.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

مَن هو المخرج أحمد النحاس؟

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد في عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977.

وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين في أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينيات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التليفزيونية: «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».

المخرج أحمد النحاس نهى النحاس منتدى مصر للإعلام

مواد متعلقة

الإعلام المغربي يشيد بجهود "المقاولون العرب" في فتح الطرق بعد الزلزال المدمر

المستشار أحمد بندارى يدعو وسائل الإعلام لدعم الناخبين ونشر الوعى البناء

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": الرئيس السادات كان يعى أهمية الإعلام والسينما والمسرح فى الحرب

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة