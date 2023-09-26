"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى المخرج أحمد النحاس

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المخرج أحمد النحاس، والد نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، الذي وافته المنية أمس، الإثنين، عن عمر ناهز 73 عاماً.

وكانت نهى النحاس قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها في فيسبوك قائلة: «والدي العزيز في ذمة الله.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

مَن هو المخرج أحمد النحاس؟

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد في عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977.

وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين في أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينيات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التليفزيونية: «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».