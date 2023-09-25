الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ختام دورته الأولى.. إعلان جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب جوائز مسابقة الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية"، وذلك من خلال حفل الختام الذي أقيم الليلة على مسرح مارينا اليخوت بفندق إقامة المهرجان، وبحضور عدد من نجوم وصناع السينما المصرية.

وفاز بالجائزة الذهبية الفيلم الروائي "الحراسة الليلية" للمخرج الألماني خواكيم نيف، وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منحها للجائزة، انه على الرغم من القصة البسيطة، يحتوي هذا الفيلم على جميع السمات التي يجب أن يتمتع بها أي فيلم مثالي في جميع جوانبه.

وحصد الجائزة الفضية  الفيلم الفرنسي "أبناء رمسيس" إخراج كليمنت كوجيتور، وقالت  لجنة التحكيم أن يتناول موضوع مثير للغاية والإخراج فيه مثالي، مع بعض الضعف في اختيارات البطل، ولكنه لا يزال مقبولًا.

يذكر ان "أبناء رمسيس" تضمنته القائمة القصير للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

وذهبت الجائزة البرونزية للفيلم المصري "السيرة العباسية" إخراج :جاسر جادو، ومنحته لجنة التحكيم الجائزة تقديرا لفكرة الجيدة جدًا، وقالت أن النص والحوار مكتوب بشكل جيد، بالإضافة إلى المخرج الذي استطاع أن يخرج أفضل أداء للممثلين، وإذا تم إنتاج الفيلم بالوسائل اللازمة، كان سيكون فيلمًا أكثر روعة. 

وأشارت في تقريرها، إلى أن المخرج يستحق التشجيع، وليس هناك شك في مستقبل المخرج إذا نجح في الحصول على إنتاج أكبر.

فيما منحت اللجنة جائزة أفضل سيناريو للسيناريست والمخرج المصري جاسر جادو عن سيناريو فيلم "السيرة العباسية". 

وقالت انه سيناريو متعدد مستويات الإرسال والتلقي ليصل إلى مجموعات مختلفة من المشاهدين، رسم السيناريست شخصيات الفيلم بحرفية وتعمق وربط بينها كفسيفساء من القطع والألوان المختلفة لتشكل لوحة بديعة.

وذهبت جائزة أفضل إخراج  إلى الكرواتي نيفين هيتريك، عن فيلمه "يوميات بولينا ب"، وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منح الجائزة، أنه أكثر من الإخراج الفني وإتقان إخراج اللقطات، بالنسبة لنا، المخرج هو الذي جعل الفيلم فارقا، عبر العمل مع مجموعة من الممثلين والممثلات الشباب، تمرين رائع أيضًا، على الرغم من صعوبته.

وحصل  كريم ليكلو على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الفرنسي "أبناء رمسيس"، واشارت لجنة التحكيم في تقريرها إلى قدرته المبهرة للاندماج الكامل في ثوب الشخصية عبر نبرة الصوت والحركة والنظرة، وان الممثل استطاع أن يقدم أداء متميزا ومتنوعا في مشاهد مختلفة. فـأحيانا يكون شديد العنف وأحيانا أخرى شديد الرقة.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة لـ كاتيا ماتكوفيتش عن دورها في الفيلم الكرواتي "مذكرات بولينا ب"، وقالت عنها انها ممثلة شابة موهوبة على الرغم من سنها الصغير، ونرى أن لديها مستقبل كبير ولهذا قررنا تشجيعها بهذه الجائزة.

يذكر أن لجنة تحكيم الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية" للدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب ترأسها الأرميني جيفان أفيتسيان، وضمت في عضويتها النجمة داليا البحيري، المخرج الجزائري صلاح إسعاد.

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