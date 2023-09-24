تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره وست هام يونايتد على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي جاكبو.

معلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

سيتولى المُعلق الرياضي "علي محمد علي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2

ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

- بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط.