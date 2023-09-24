موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2023-2024، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة بعد التغلّب على لاسك لينز النمساوي بنتيجة 3-1، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

في المقابل، يرغب فريق وست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أمام ليفربول وحصد الثلاث نقاط أيضًا.

ويدخل فريق وست هام يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-3 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتغلّب على باتشكا توبولا بنتيجة 3-1، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 10 نقاط.