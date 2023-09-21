أخبار فاتتك|محمود بسيوني حكمًا لمباراة بيراميدز والزمالك وتامر هاشم يعتذر عن حفل كايروكي

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

محمود بسيوني حكمًا لمباراة بيراميدز والزمالك في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة حكام مباراة بيراميدز والزمالك التي ستجمع الفريقين، الخميس، ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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"للأسف مش هكون موجود".. تامر هاشم يعتذر عن حفل كايروكي

أعلن الفنان تامر هاشم، عن عدم مشاركته في حفل كايروكي المقبل بسبب فترة التعافي من عملية جراحية أجراها مؤخرًا.

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عاجل.. "جوجل" تطور مجهرًا لمساعدة الأطباء في تشخيص الأورام السرطانية

يعتمد "ميكروسكوب" تعمل "جوجل" على تطويره على تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة الأطباء المتخصصين في تشخيص الأورام السرطانية وغيرها من الأمراض.

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يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" أهم المزارات وقت حكم الرئيس جمال عبدالناصر

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن موقفه من الأمل كان مركبًا ومعقدًا؛ لأنه بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر بدأت تجربة انتقاده وتوسعت في الجرائد.

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قتلته وعاشت مع الجثة يومان.. تفاصيل مقتل كفيف على يد زوجته بالمرج

داخل منزل بسيط يتكون من عدة طوابق في منطقة المرج يقطن شاب كفيف يدعى "سعيد أحمد" برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة، وكانت زوجته دائمًا تتشاجر معه بسبب اعتقادها بأنه متزوج عليها.

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المطربة هديل ماجد: الرئيس السيسي أنقذ ذوي الهمم من فخ التهميش (فيديو)

لم ينس الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي القدرات الخاصة ضمن أجندته لمسيرة الإصلاح التي قادها على مدار السنوات الماضية، لتتحقق لذوي الهمم العديد من الانتصارات السياسية والمجتمعية.

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