الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" أهم المزارات وقت حكم الرئيس جمال عبدالناصر

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن موقفه من الأمل كان مركبًا ومعقدًا؛ لأنه بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر بدأت تجربة انتقاده وتوسعت في الجرائد.

وأضاف "القعيد" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من محافظة البحيرة، وكان إلى جانبهم قرية محمود أبو وافيه، صهر الرئيس السادات، وكان ينتزع الهجوم على "عبدالناصر"، مشيرًا إلى مديرية التحرير التي أنشأها عبدالناصر وتم عمل خط سكة حديد لها من إيتاي البارود حتى القاهرة ليمر بها.

وأكد أن مديرية التحرير، أهملت بعد وفاة "عبدالناصر"، رغم أنها كانت مزارًا ومن يريد أن يرى إنجازات "عبدالناصر" إما أن يذهب للسد العالي أو مديرية التحرير.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.         

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

يوسف القعيد جمال عبدالناصر مزار للسد العالي مديرية التحرير برنامج الشاهد

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