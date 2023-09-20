الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شكت في سلوكه.. أول صور لشاب قتل على يد زوجته في المرج

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة المرج واقعة مأساوية صعبة، حيث قامت زوجة بقتل زوجها بعدما سدد له عده طعنات بسبب شكها في سلوكه. 

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حصلت " الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "سعيد أحمد" والذي قتل على يد زوجته بعدة ضربات نافذة في جسده بمنطقة المرج.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمقتل رجل كفيف يدعى "سعيد أحمد "، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وبسؤال زوجة المجني عليه، تناقضت أقوالها، وادعت أن زوجها كان يتلقى مكالمات تهديد من شخص مجهول وأنه مختفى عن المنزل منذ يومين، وبالفحص عثروا على آثار دماء وبفحص الهاتف لم يجدوا ثمة مكالمات واردة إليه، فألقوا القبض على الزوجة.

وبالتحقيق مع الزوجة اعترفت بارتكاب الجريمة وأنها قتلت زوجها لشكها في «خيانته» لها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفحم أم ونجلها في حريق شقتهما بالعبور

لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، بسبب حريق نشب بشقتهم السكنية بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.

وكانت شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص في حريق شب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

فتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وتم إخماد النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السلام، لتلقي العلاج وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي قررت ندب المعمل الجنائي.

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منطقة المرج المجني عليه زوجته سلوكه ضربات

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