بسبب مخلفات القمامة.. حجز المتهمين بالتعدى على جارهم فى المرج

قررت نيابة المرج، اليوم، حجز عاطلين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة، وذلك لاتهامهم بالتعدى على شخص بعد نشوب مشاجرة بينهم، بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

تفاصيل تعدى شخصين على جارهم بآلة حادة

وقال المجنى عليه أمام جهات التحقيق، إن المتهمين تعدوا عليه بآله حادة محدثين له عدة إصابات بعد مشادة نشبت بينهم، لاعتراضهم على إلقاء زوجته بعض مخلفات القمامة في الشارع.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول عامل مصاب بعدة إصابات، وبسؤاله أقر بقيام شخصين بالتعدى عليه بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس سائق متهم بدهس سيارتين ودراجة نارية فى ميدان حلمية الزيتون

في سياق آخر، قررت نيابة الزيتون، أمس، حبس سائق تريلا قام بدهس سيارتين ودراجة نارية، ما تسبب في مصرع شخص وإصابة آخرين بمنطقة حلمية الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والتصريح بدفن المجنى عليه والاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتها.

تفاصيل دهس سائق تريلا سيارتين ودراجة نارية بميدان حلمية الزيتون

وكان قد قام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حادث اصطدام سيارة تريللا بدراجة نارية وسيارتين، في ميدان حلمية الزيتون، واستمع رجال المباحث لأقوال مالكي السيارتين اللتين تعرضتا للاصطدام، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وإجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى حلمية الزيتون، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة تريلا بسيارتين ودراجة نارية، بكوبرى ابن الحكم اتجاه ميدان الحلمية، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية، وإصابة ابنه، وحدوث تلفيات بسيارتين، وتم نقل الضحيتين للمستشفى فيما تم القبض على سائق التريلا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.