السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لترويجه.. حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الآيس والهيروين بمنطقة المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم السبت حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الآيس والهيروين بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها نظرًا لمروره بضائقة مالية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنه.

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تفاصيل ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الآيس والهيروين بمنطقة المرج

 وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الآيس والهيروين وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة بالبحيرة 

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام - 3 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية - طبنجة)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج المرج قسم شرطة المرج المواد المخدرة البحيرة

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