السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أسلحة وحشيش بحوزة شخص بالبحيرة

ضبط أسلحة
ضبط أسلحة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام - 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى حملات أمنية

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية من متجرى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وقد أسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - سيارة - 2 ميزان حساس - سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وضبط عنصرين إجراميين، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – ميزان حساس - مبلغ مالى).

وضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – طبنجة – وطلقات من ذات العيار - سيارة – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس - مبلغ مالى)، وضبط 3 عناصر إجرامية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس"الشابو" – بندقية آلية – فرد خرطوش – وطلقات نارية – سيارة – ميزان حساس - مبلغ مالى)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,100,000 ثلاثة مليون ومائة ألف جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (18,000 قرص مخدر- مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة ضبط عاطل البحيرة وزارة الداخلية الأسلحة والذخائر الامن العام

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