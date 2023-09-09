السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط هاربًا من 138 سنة سجنًا

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الداخلية فى ضبط موظف بالمعاش مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية محكوم عليه بالحبس 37 سنة وكفالات مالية فى 42 حكم جزئى بتهم (تبديد، مبانى)، وضبط نجار مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية محكوم عليه بالحبس 72 سنة وكفالات مالية فى 37 حكم (مستأنف، جزئي) بتهم (إيصال أمانة، تبديد).

ما أسفرت عنه الجهود

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية محكوم عليه بالحبس 22 سنة وكفالات مالية فى 31 حكم (مستأنف، جزئي)، وضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم، محكوم عليه بالحبس 16 سنة وكفالات مالية فى 30 حُكم (مستأنف - جزئي)، وضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، محكوم عليها بالحبس 7 سنوات وكفالات مالية فى 30 حكم (مستأنف، جزئي) بتهم ( تبديد ، إيصال أمانة، وضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، محكوم عليه بـ الحبس 138 سنة فـى 56 حكم (مستأنف، جزئي) بتهم تبديد.

 وتمكنت الجهود من ضبط مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، هارب من المراقبة فـي واقعة قضية سرقة محل ذهب بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه فى 190 حكم بتهم "تبديد، مراقبة" بإجمالى عقوبات بالحبس 10 سنوات و6 أشهر و27 يوم وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية موظف بالمعاش سائق الحبس 138 سنة مركز شرطة قويسنا

مواد متعلقة

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. اليوم

تحرير 1240 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

4 مصابين في حادث تصادم بالأقصر.. والعثور على جثة شاب بقنا

6 مصابين في حادثيِّ سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

غرق مواطن والعثور على جثة سائق توك توك في الشرقية

ضبط 91 مخالفة تموينية خلال حملات في المنيا

مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

الداخلية تضبط 2 كيلو هيروين و53 كيلو حشيش بالفيوم

الأكثر قراءة

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

لم يتمالك نفسه من البكاء.. تامر أمين يستقبل العزاء فى والدته على المقابر

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

ملحن غناء القرآن على العود يعتذر: "مش هعمل كدا تانى"

أجهزة كولر الجديدة للتدريب فى الأهلى.. إليك التفاصيل

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن اهتمام الأهلي بضم موديست؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب