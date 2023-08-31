الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هارب من 70 سنة سجنًا.. و4 نصابين

حبس
حبس

تمكن قطاع  الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، هارب من تنفيذ 118 حُكمًا بإجمالى مدد حبس بلغت 70 سنة وكفالات مالية.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ (74) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة، وكفالات مالية وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة سوهاج، هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، هارب من تنفيذ عدد (5) جنايات بتهم "تعدٍ على أراضٍ أثرية" بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وغرامات مالية وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) هارب من تنفيذ عدد (33) قضية "شيكات" بإجمالى مدد حبس بلغت (51) سنة وغرامات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 أشخاص فى المنوفية لاتهامهم بالنصب على المواطنين

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (مالك مطعم - مقيم بالقاهرة) أنه حال حضوره لمدينة السادات لشراء قطعة أرض وبحوزته مبلغ (4 ملايين و340 ألف جنيه) وتقابله مع (3 أشخاص يدعون ملكيتهم لتلك الأرض) بأحد المنازل بدائرة المركز قاموا بوضع المبلغ داخل جوال وأوهموه بالتوجه لأحد الأشخاص لحصر المبلغ وإحضار العقد لإتمام عملية البيع وقاموا بالاستيلاء عليه.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المجنى عليه بالاتفاق مع (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") على استبدال المبلغ المالى المشار إليه بمبلغ مالى "عملات أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفية، وحال حضوره وبحوزته المبلغ قام المتهمون بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى النصب على المواطنين بذات الأسلوب، وأرشدوا عن (2 مليون و840 ألف جنيه، مبلغ مالى "عملات أجنبية"، دراجة نارية بدون لوحات معدنية) وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام إيتاي البارود مركز شرطة مطوبس كفر الشيخ مركز شرطة المنشأة

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