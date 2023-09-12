"صديق العمر غدر به".. التفاصيل الكاملة لمقتل عامل في المرج

واقعة مأساوية عاشتها أسرة المجني عليه عندما حضر زميله وصديق عمره لمحل سكنه والغدر يملئ عيناه وقرر ينتقم منه ويقضي على حياته أمام عيون كل أسرته دون رحمة أو وجه حق.





أقوال المتهم بقتل زميله بالمرج



أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالمرج بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بعد خلافات مالية نشبت بينهم، مشيرا إلى أنهم كانا شركاء بمصنع لتصنيع الأحذية وقام المجنى عليه ببيع جميع الآلات والمعدات الخاصة بالمصنع دون علمه ورفض إعطاءه نصيبه من الأموال.



وأقر المتهم، بأنه لجأ لأقارب المجني عليه وقام بعمل أكثر من جلسة عرفية لكنه كان يرفض الحضور وبالنهاية، قام بافتتاح مشروع آخر بأمواله مما زاد الغضب بداخله وتوجه لمنزل المجنى عليه وتشاجر معه مشاجرة كبيرة انتهت بطعنه بسلاح أبيض “مطواه” كانت بحوزته.

أقوال أسرة المجنى عليه

أقرت أسرة المجنى عليه أمام جهات التحقيق بالمرج، بأن المتهم كان صديق لنجلهم منذ سنوات واتفقا سويا على إنشاء مشروع سويا وحين تجهيز المشروع تحجج المتهم بأن لديه أزمة مالية ولم يستطع دفع كل المبلغ المتفق عليه وقام بدفع نصف المبلغ فقط وكله مثبت بالأوراق، وعندما قرر غلق المصنع قرر المتهم أخذ نصف أموال المصنع بدون وجه حق فرفض نجلهم إعطاءه حقه فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بطعن نجلهم طعنة نافذة من قبل المتهم.



قرارات النيابة

أمرت النيابة العامة بالمرج اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل زميله بسبب خلافات مالية نشبت بينهم بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.



وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن المجني عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بوجود جثة بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة جرى تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.