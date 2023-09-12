الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل قتل صاحب محل هواتف محمولة.. وضبط مندوبي مبيعات مزيفين بالجيزة

جثة
جثة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات قتل صاحب محل هواتف محمولة بسبب خلاف مع مسجل خطر في منطقة الطالبية.

خلاف على سعر جراب هاتف ينتهي بمقتل مالك محل في الطالبية

تبلغ لقسم شرطة الطالبية من أحد المستشفيات باستقباله جثة مالك محل هواتف محمولة، وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه حال وجود المجني عليه ونجله بالمحل خاصته حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفى بسلاح أبيض - سكين - كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ضبط مندوبى مبيعات مزيفين في 6 أكتوبر

وفي السياق ذاته، تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بالاعتداء على مدرس بالمعاش، وسرقته بالإكراه، بعد ادعاءهم العمل مندوبين مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مدرس بالمعاش ، يحمل جنسية إحدى الدول، بحضور سيدة وشخصين مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على هاتفه المحمول، مبلغ مالي، فيزا كارد، ساعة يد، بعض الأجهزة المنزلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سيدتين وزوجيهما ، لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سيئ النية" مالك محل هواتف محموله أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.

مباحث الجيزة منطقة الطالبية محل هواتف محمولة جراب هاتف 6 أكتوبر

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