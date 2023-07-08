ضبط متهم بسرقة هواتف محمولة فى الخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول) مجهولين المصدر، حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين واتهماه بالسرقة.