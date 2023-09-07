الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات مصرع طفل وفحص بلاغات التغيب لكشف لغز "جثة المريوطية" بالجيزة

اسعاف
اسعاف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفل بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات وأقوال أفراد أسرته إلى أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق. 

 وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار في الطالبية، بإجراء التحريات تبين أن طفلا اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

في سياق متصل، لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة، لكشف هوية شخص تم العثور على جثته بترعة المريوطية فى الهرم، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان. 

تفاصيل العثور على "جثة المريوطية"

كما ناظر رجال المباحث جثة الشخص المعثور على جثته، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لقى مصرعه غرقا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المريوطية في الهرم.

 انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم انتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

في سياق متصل نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على 4 أشخاص لارتكابهم جرائم السرقات، في الموسكى و عابدين والبساتين ومنها ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي. 

تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية مصرع طفل هوية شخص كاميرات المراقبة

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

سقوط شاب هدد مذيعة شهيرة بنشر صور جريئة بتحريض من زوجها المخرج

صيدلانية المنوفية.. عرسها بعد شهرين وتنبأت بوفاتها

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: شاطئ النخيل تجربة نموذجية نسعى لتعميمها (حوار)

التحقيقات فى تفحم وإصابة 4 بمصر القديمة: النيران اشتعلت بمخزن بويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال