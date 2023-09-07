كشف ملابسات مصرع طفل وفحص بلاغات التغيب لكشف لغز "جثة المريوطية" بالجيزة

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفل بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات وأقوال أفراد أسرته إلى أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار في الطالبية، بإجراء التحريات تبين أن طفلا اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

في سياق متصل، لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة، لكشف هوية شخص تم العثور على جثته بترعة المريوطية فى الهرم، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان.

تفاصيل العثور على "جثة المريوطية"

كما ناظر رجال المباحث جثة الشخص المعثور على جثته، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لقى مصرعه غرقا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المريوطية في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم انتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

في سياق متصل نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على 4 أشخاص لارتكابهم جرائم السرقات، في الموسكى و عابدين والبساتين ومنها ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.