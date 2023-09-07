مصرع موظف بـ"الأوقاف" سقط في بيارة بالإسماعيلية (صور)

لقى موظف بوزارة الأوقاف مصرع، إثر سقوطه ببيارة بالطريق الزراعي بالإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بمصرع موظف بالأوقاف يدعي قنديل سليمان محمد علي غفير بمزرعة بوادي الملاك مقيم بالكيلو 7.

تم تحرير محضر بالواقعة، و ابلاغ الجهات المختصة، وتم تكليف رئيس القرية والسكرتير للتحرك لموقع البلاغ فورا، لتحرى الواقعة واستخراج التصاريح وتقديم المعاونة بفرق الطوارئ لتجنب أي حوادث أخرى.

مقتل أربعيني على يد أقاربه بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال عمر في إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على شخص وقتله في مشاجرة نشبت بسبب خلاف عائلي بينهما.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بنطاق قرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية، ومصرع شخص في المشاجرة نقلته سيارة الإسعاف الي مجمع الإسماعيلية الطبي.



ووجه اللواء أحمد خطاب مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث ضم الرائد سيد نصر الله والنقباء محمود طارق ومنان صلاح وكريم السعدني وأحمد هشام الشافعي معاونو مباحث المركز انتقلوا إلي مكان الواقعة لفحصها.



وقالت المصادر الأمنية والطبية أن المشاجرة أسفرت عن مصرع: أحمد. ح.ع 40 سنة عامل زراعي ومقيم بقرية عين غصين بدائرة المركز خلال جلسة عرفية لحل نزاع أسري بين أسرة نجلة شقيقته وأسرة زوجها.



والقت مباحث مركز الإسماعيلية القبض على كلا من: أحمد.م.ح 42 سنة مزارع وشقيقه إبراهيم.م.ح 30 سنة مزارع وإبراهيم.ال.ا"26 سنة مزارع لاعتدائهم علي المجني عليه بالضرب بالعصا مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي على المخ تسبب في وفاته.

خلافات أسرية

وأشارت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز الإسماعيلية إلى وجود خلاف أسري بين طرفي المشاجرة لوجود علاقة نسب بينهما، تطورت إلي مشاجرة استخدم فيها أحد الأطراف العصي في الاعتداء علي المجني عليه مما تسبب في وفاته.