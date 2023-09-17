الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطلين تعديا على مواطنين فى المرج

متهمون
متهمون

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية بالسجن 15 سنة لعاطلين بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد إثارة الذعر بين المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى المرج.

عاطلان يتعديان على مواطنين فى المرج

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين بقطع أحد الطرق وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، أطلقا منها عدة أعيرة نارية، لترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم، بقصد فرض السيطرة ومع مبالغ مالية من الباعة بأحد الأسواق، وفرض إتاوة على سائق سيارات الأجرة دون وجه حق.

◘ استعراض القوة

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وقيام المتهمين باستعراض القوة مستخدمين الأسلحة النارية، لفرض السيطرة.

المشدد 15 سنة

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 15 سنة.

محكمة جنايات العباسية استعراض القوة إثارة الذعر المرج

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