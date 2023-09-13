الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين بتهريب المهاجرين

سجن متهم
سجن متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بتهريب المهاجرين إلى مصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهما في غضون عام 2022 ارتكب المتهمان وآخرون مجهولون تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجرة غير الشرعية من دولة نيجيريا إلى مصر، بأن اتفق المتهمون على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط الثانى على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط المتهم الثانى لتهريبها وعين لنفسه دور إدارة عملية التهريب وتنسيق تفاصيلها هاتفيًا من مصر وتواصل مع شركائه المجهولين الضالعين في تهريب المهاجرين عبر الشريط الحدودى بين مصر والسودان.

أمر الإحالة

 

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين دبروا انتقال المهاجرة غير الشرعية «أ-ا» من دولة نيجيريا إلى مصر بأن اتفق المتهمون على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط الثانى على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط المتهم الثانى لتهريبها وعين لنفسه دور إدارة عملية التهريب وتنسيق تفاصيلها هاتفيا من مصر وتواصل مع شركائه المجهولين الضالعين في تهريب المهاجرين عبر الشريط الحدودى بين مصر والسودان، ثم استقبلها المتهم الأول في مطار لاجوس في نيجيريا وصاحبها إلى أديس بابا ثم وضعها في طائرة إلى الخرطوط وأبلغ المتهم الثانى بمعياد وصولها.

وأضاف أن المتهم الثانى دبر لها بواسطة مجهولين مأوى في الخرطوم وآخر في عطبره وأخير في شلاتين وعين من أقلها من المطار ومر بها الحدود إلى شلاتين عبر دروب صحراوية وجبلية معرضين حياتها وصحتها للخطر، ثم مرا من شلاتين ووضعها في قطار من محطة أسوان إلى محطة قطار القاهرة ومن رافقها في ذلك كله حتى تسلمها المتهمان الأول والثانى في هذه المحطة فاستولى الأول على جواز سفرها وحصل منها على منفعة لاحقة.

 عقوبة تهريب المهاجرين إلى مصر

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

محكمة جنايات القاهرة تهريب المهاجرين إلى مصر التجمع الخامس تهريب المهاجرين دولة ‏نيجيريا مصر

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