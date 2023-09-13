الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص وسرقة سيارته بمنشأة القناطر لـ22 أكتوبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص وسرقة سيارته، بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر.، لجلسة 22 أكتوبر المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 18416 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، وطلعت عبده.

كشف أمر الاحالة  أن المتهمين "ح  .أ"، وشقيقه "حسين"، وأبناء عمومهما، "وائل .ع"، "ع  . ع"، وصديقهم "سعيد" أنهم في يوم 22 يوليو 2017 قتلوا عمداً المجني عليه "س . ش" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا إلي حيث تواجده وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابل من الأعيرة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الاحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري الا وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهر في وجهه الأسلحة النارية، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والإستيلاء علي السيارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستخدم على السلاح النارى.

محكمة جنايات جنوب الجيزة خلافات سابقة بينهما المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم منطقة منشأة القناطر جنايات مركز شرطة منشأة القناطر

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