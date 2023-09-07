حبس "نصاب" انتحل صفة موظف وعامل رخام بتهمة سرقة هواتف محمولة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف بشركة أدوات كهربائية والنصب على المواطنين فى منطقة مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمناً قيام شخص بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للقسم من (قهوجي- مقيم بدائرة القسم) بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف "محدد"، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية عقب ذلك حضر لمسكنه شخص منتحلاً صفة موظف بذات الشركة وتحصل منه على شاشة "تليفزيون" خاصة به بدعوى إصلاحها إلا أنه اكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، وتم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله "سيئ النية" (فني أجهزه كهربائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عامل رخام لاتهامه ب سرقة هواتف محمولة وبيعها فى الموسكى 4 أيام

كما أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عامل رخام 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة وبيعها في الموسكى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكي.

بمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.