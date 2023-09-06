حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية وربة منزل بتهمة قتل ابنة شقيق زوجها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة ربة منزل تقيم في منطقة الجيزة، حال قيامها بتنظيف الشقة ملكها بأسلوب المغافلة وتوجهت لبيعها فى منطقة الجمالية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها، لاستكمال التحقيقات ووجهت لها تهمة السرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (2 سلسلة - دلاية - إنسيال - خاتم - مصحف ذهب - ساعة يد)، واعترفت بسرقتها من مسكن إحدى السيدات مقيمة بالجيزة بأسلوب المغافلة، حال قيامها بتنظيف الشقة محل سكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس ربة منزل قتلت ابنة شقيق زوجها بقليوب بسبب القمامة ومسح السلم

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب بمحافظة القليوبية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بقتل ابنة شقيق زوجها خنقًا بسبب خلافات عائلية بينهما بمنطقة منطي دائرة المركز، كما صرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب شهود الواقعة للإدلاء بشهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة منطي بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل بالتخلص من نجلة شقيق زوجها خنقًا، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول فتاة جثة هامدة إثر تعرضها للخنق.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب عن حدوث مشاجرة بين المجنى عليها وتدعى "حبيبة"، وزوجة عمها وتدعى "سيدة"، قامت الأخيرة بالتخلص منها خنقًا، بسبب رمى القمامة ومسح السلم داخل منزل العائلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بارتكابها الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.