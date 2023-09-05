الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق 4 أشخاص للمفتي بتهمة قتل جارهم في كفر الشيخ

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا،  في قضية محاكمة  4 متهمين  بتهمة قتل جارهم والشروع في قتل شقيقه، وإضرام النيران في مسكنه بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية بإحدى القرى التابعة لمركز الرياض، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

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وتعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 3026 لسنة 2022 جنح مركز الرياض، والمقيدة برقم 582 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، وجرى إحالة  "محمد أحمد هلال"، 29 عامًا، عامل، و"أحمد محمد هلال"، 54 عامًا، عامل زراعي، و"حمادة جمعة شحاتة"، 23 عامًا، عامل عادي، و"اعتماد عبد المنعم مرسي"، ربة منزل، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

 

المتهمون قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد


وتبين من قرار إحالة المتهمين الأربعة إلى المحكمة، أنهم في يوم 30 أغسطس 2022 بدائرة مركز شرطة الرياض قتلوا المجني عليه "ش.ع.ع.م.س"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم ا المصمم على ذلك، وأعدوا لجريمتهم أدوات "شوم"، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليه.


وأوضح قرار الإحالة، أنه عند مشاهدة المتهمين للمجني عليه كال له المتهم الأول عدة ضربات على رأسه ومناحي جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

 


كما اقترنت تلك الجناية وتلتها جناية أخرى وهي الشروع في قتل المجني عليه "م.ع.ع.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وحال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره.

 

وكشفت أوراق القضية أنه تقدمت جناية القتل جناية أخرى ارتكبها المتهمون من أجلها وهي أنهم وضعوا عمدًا النار في مسكن المجني عليه وذلك بأن سكبوا مادة معجلة للاشتعال "الجازولين" على باب شرفة الطابق الأرضي من المسكن، وأوصلوها بمصدر حراري سريع ذو لهب، وفقًا لتقرير قسم الأدلة الجنائية.

محكمة جنايات كفر الشيخ جريمة قتل عمد بكفر الشيخ فضيلة مفتي الجمهورية كفر الشيخ الإعدام

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