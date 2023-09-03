محافظ كفرالشيخ: إنهاء تنفيذ 95% من أعمال ترميم مسجد "أبوغنام" فى بيلا

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن إنهاء تنفيذ 95% من أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبوغنام، الشهير بمسجد «أبوغنام» الأثرى بمدينة بيلا، والذي يُجري ترميمه حالياً بالتعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

الانتهاء من فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد بنسبة 100%

وقال المحافظ إنّه تم الانتهاء من فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد من عروق وألواح بنسبة 100%، والانتهاء من عزل سطح المسجد والحمامات القديمة بنسبة 100%، وأيضاً الانتهاء من عمل خرسانة رغوية لسطح المسجد بنسبة 100%، والانتهاء من طبقة لياسة أعلى الخرسانة الرغوية للحماية بنسبة 100%، والانتهاء من صب وتركيب الشرفات بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من قصية الردم للمسجد والغرفتين والحمامات وعزلها بنسبة 100%،

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنّه تم الانتهاء من صب دكة خرسانة عادية للمسجد بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من تصنيع أبواب وشبابيك 9 حمامات المضافة حديثاً، بجانب الانتهاء من أعمال تأسيس كهرباء المسجد بنسبة 100%، والانتهاء من المحارة الداخلية والخارجية للمسجد بنسبة 90%، والانتهاء من أعمال تركيب حلوق وضلف شبابيك المسجد، كما تم الانتهاء من مباني الغرفتين بنسبة 100%.

وكشف المحافظ عن الانتهاء من مباني 8 حمامات مضافة حديثاً بنسبة 100%، فضلاً عن الانتهاء من صب الغرفتين والحمامات بنسبة 100%، والانتهاء من تركيب بلاط السطح بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من إزالة دهانات المقصورة النحاس بالضريح، والانتهاء من تكسية الأعمدة الدائرية بصحن المسجد بالحجر بنسبة 100%، والانتهاء من المحارة الخارجية للغرفتين بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من عزل الغرفتين والحمامات والميضأة، والانتهاء من تركيب بلاط الغرفتين.

وأفاد محافظ كفرالشيخ بأنّه تم الانتهاء من تأسيس أعمال السباكة للحمامات والميضأة بنسبة 100%، وأيضاً الانتهاء من أعمال تركيب بلاط حجاري سمك 8 سم بصحن المسجد بنسبة 95%، والانتهاء من أعمال الضهارة الداخلية للمسجد بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من تأسيس ودهان وتشطيب الأسقف الخشبية للمسجد بنسبة 95%، والانتهاء من تأسيس حلوق وأبواب وشبابيك المسجد، بجانب الانتهاء من تأسيس وتشطيب أبواب الحمامات، والانتهاء من استكمال الحليات المعدنية المفقودة والتالفة بالشبابيك المعدنية للضريح، والانتهاء من إزالة الطلاء وصنفرة وتلميع وتشميع الأعمدة الرخامية بصحن المسجد، كما تم الانتهاء من إزالة الدهان وصنفرة وتفتيح العراميس للأعمدة الحجرية بصحن المسجد.

وتابع المحافظ أنّه تم الانتهاء من تركيب حجر هاشمة لأسوار الساحات الخارجية من الداخل والخارج، وتم الانتهاء من عمل رصيف خارجي للمسجد، كما تم الانتهاء من تركيب الأغطية لغرف التفتيش، وتم الانتهاء من سيراميك الحمامات، والانتهاء من تركيب رخام أرضية الميضأة، بجانب الانتهاء من تركيب تشطيبات السباكة، منوهاً بأنّه جارٍ استكمال تركيب رخام أرضيات الساحات، وتم الانتهاء من تركيب بوابة حديدية للمدخل الرئيسي للمسجد بطول 6 أمتار، كما تم مد كمية من أسلاك الكهرباء بداخل الخراطيم، وسيتم استكمال مد باقي الأسلاك والكابلات الأرضية، فضلاً عن نقل المنبر وعمل العزل والبلاط والترميم أسفله وخلفه ثم إرجاعه إلى مكانه مرة أخرى وعمل الترميمات اللازمة له.

ونوه محافظ كفرالشيخ بأنّ العمل يُجري على قدم وساق لإنهاء أعمال ترميم مسجد أبوغنام، تمهيداً لافتتاحه قريباً أمام المصلين ورواد المسجد وأهالي مدينة بيلا، لافتاً إلى أنّ تطوير مسجد أبوغنام في بيلا يُعد نقلة حضارية وينتظرها مرتادو الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد «أبوغنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، كمصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة.

من جانبه، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّه يتابع بصفة دورية أعمال الترميم التي تُجري حالياً بمسجد «أبوغنام»، والاطلاع على نسب التنفيذ، مع التشديد على تكثيف العمل في مشروع ترميم مسجد «أبوغنام» الأثري، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والترميم.

وأشار «ساطور» إلى أنّه يتم حالياً تطوير المنطقة المحيطة بمسجد «أبوغنام»، حيث يجري رصف الشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه، فضلاً عن أعمال التشجير والنظافة، وصيانة كشافات الإنارة، وإزالة الإعلانات العشوائية.

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبوغنام، أحد الأولياء الصالحين، إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفرالشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.