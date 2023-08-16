الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة الإرادية العليا ترفض مجازاة موظفين بمحلية كفر الشيخ

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية، والمتضمن طلب مجازاة كل مدير جمعية قبريط الزراعية، بالدرجة الأولى، مدير قسم حماية الأراضي بإدارة فوه الزراعية، بالدرجة الأولى، مهندس زراعي بمديرية التعاون الزراعية بكفر الشيخ سابقاً، وحالياً بالمعاش، بدرجة كبير سابقاً .

وقالت المحكمة إن النيابة أقامت دعواها التأديبية رقم 405 لسنة 48 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ طالبةً محاكمة المطعون ضدهم بموجب الطعن الماثل فيما نسب إليهم من مخالفات.

وأضافت: وسبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت لجنة التأديب المشكلة طبقا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارها رقم 254 لسنة 2018 بمجازاة كل منهم بإحدى الجزاءات المقررة لجهة الإدارة، .

وإذ انتهى مفوض الدولة لمحافظة الغربية في بحثه للتظلم رقم 485 لسنة 2018 المقدم من المحالين إلى سحب قرار لجنة التأديب سالف البيان وكذا قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له، لكونه صادر من غير مختص، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنهم ولا يحق لها تعقبهم بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 405 لسنة 48 ق وإذ ذهب الحكم الطعين إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائماً علي غير سبب يبرره، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.

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