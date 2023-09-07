المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بالعمرانية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "أحمد. م"، 34 سنة، سائق، في يوم 1 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة، وهى "الهيروين- الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الأمفيتامين- والميثامفتيامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بتعدي شخص على سيدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة لجوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الاتجار والميزان الحساس لتجزئة المادة المخدرة، كما اعترف بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر.

مدرس متهم بالخطف والابتزاز

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد 25 عامًا لمدرس مفصول، وفني كمبيوتر، وعاطل، بتهم الخطف والتهديد والابتزاز والسرقة بالإكراه، لمحاسب بأحد البنوك فى بنها بعد تهديده بنشر صور مخلة ومفبركة لزوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدي، وبحضور سيف جاد الله وكيل النيابة.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بقيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه في منزل عشوائي وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة، والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالي منها، بعد الحصول على أرقامها السرية بطريق الإكراه بالسلاح.

نتائج التحريات

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى أن المتهمين، وهم: "مدرس مفصول وفني كمبيوتر وعاطل"، خطفوا المجني عليه "محاسب " فى أحد البنوك، بعد قيام الأول، وكان خطيب زوجة المجني عليه السابق، بتهديده، بنشر صور وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، فطلب المجني عليه التفاوض معه وباقي المتهمين، وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر، وعقب وصوله في المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لأحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها، وقاموا بربطه بالحبال وضربه، واستولوا على حافظة نقوده وبها فيزا أموال وأجبروه على إخبارهم برقمها السري تحت تهديد السلاح، وقاموا بسحب مبلغ 18 ألف جنيه، كما قاموا بتصويره أثناء التعدي عليه بالضرب.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجني عليه، وألقى القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة، وعليها صور الزوجة الأصلية والصور، والفيديوهات الأخرى المفبركة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.