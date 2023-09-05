المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألفا لشاي يروج الحشيش في العمرانية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألفا، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ونيس. ف"، 26 سنة، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وعثر مع المتهم خلال استقلاله لدراجته النارية، كمية من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتنسيق مع عملائه من المتعاطين والدراجة لسهولة التنقل في ترويج المواد المخدرة.

19 سبتمبر.. أولى جلسات نظر دعوى طليقة توفيق عكاشة لامتناعه عن سداد نفقة طفل

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، أولى جلسات الدعوى التي أقامتها المدعية رضا الكرداوي طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، بسبب امتناعه عن سداد نفقة أجر خادمة ومسكن لنجله والبالغ قيمتها 500 ألف جنيه، في جلسة 19 سبتمبر المقبل.

وأقامت الإعلامية رضا الكرداوي طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، سادس دعوى حبس أمام محكمة أسرة مدينة نصر، والتي تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد متجمد أجر خادم وأجر مسكن قدره نصف مليون جنيه، عن مدة وقدرها 3 سنوات.