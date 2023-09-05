الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حوادث الجيزة.. حريق شقة في المنيب ووفاة 4 إثر حادث تصادم بالصف

حريق شقة
حريق شقة

تمكن رجال  الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 

اختل توازنه.. سقوط عامل من "الرابع" بمدينة 6 أكتوبر

كما سقط عامل من الطابق الرابع في  مدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

 وبإجراء التحريات تبين أن عامل اختل توازنه أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث مرورى بالصف

 

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8  آخرين، في حادث تصادم سيارتين بطريق الودي، بمنطقة الصف، وتم نقل الضحايا لمستشفى الصف المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق قرية الودي، بمنطقة الصف.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة تصادم سيارتين نقل، بينهما سيارة يستقلها عددا من العمال، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين. 

نقلت سيارات الإسعاف، الضحايا مستشفى الصف المركزي، كما تم إزالة آثار الحادث  وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الحماية المدنية منطقة المنيب شرطة النجدة مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة

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