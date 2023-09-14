السجن المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة السيارات في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي، بمعاقبة تشكيل عصابي تزعمه شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أنه حال قيام المجني عليه عادل محمد شندي الموظف في هيئة الآثار بترك سيارته أسفل مسكنه قام المتهمان الشقيقان عرفات فتحي وسيد فتحي بكسر زجاج السيارة وسرقة سلاحه الناري المرخص له بحيازته وإحرازه «مسدس» وفرا هاربين.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم البساتين عن صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها ونفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه، وأطلق منه عيارًا ناريًا في الهواء قاصدًا إرهابه لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما إلا أنه تمكن من ضبطهما وإحضارهما وباستخلاص السلاح منه وتبين أنه السلاح المسروق من المجني عليه سالف الذكر وعثر بداخله على ذخيرة طلقتين وثبت من فحصه بقسم الأدلة الجنائية أنه سلاح ناري بماسورة مششخنة عيار 56 و7 وأنه كامل وسليم وصالح للاستعمال.

وجاء فى أقوال"عادل م" أنه أثناء تواجد سيارته أمام منزله تفاجأ بحضور حارس العقار وأخبره بوجود كسر زجاج إحدى النوافذ الخاصة بالسيارة وبفحص السيارة تبين له سرقة سلاحه الناري من داخل تابلوه السيارة.

كما جاء فى شهادة معاون مباحث قسم البساتين أنه دلت تحرياته على صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها ونفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه وأطلق منه عيارًا ناريًا في الهواء قاصدًا إرهابه لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما إلا أنه تمكن من ضبطهما وإحضارهما وباستخلاص السلاح منه وتبين أنه السلاح المسروق من المجني عليه سالف الذكر وعثر بداخله على ذخيرة "طلقتين".