المطربة هديل ماجد: الرئيس السيسى أنقذ ذوى الهمم من فخ التهميش (فيديو)

لم ينس الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي القدرات الخاصة ضمن أجندته لمسيرة الإصلاح التي قادها على مدار السنوات الماضية، لتتحقق لذوي الهمم العديد من الانتصارات السياسية والمجتمعية.

وفي هذا السياق، طالبت هديل ماجد، مطربة من ذوي الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بعد الإنجازات التي حققها على مدار السنوات القليلة الماضية، وعلقت: "أب بدرجة إنسان.. أنقذنا من التهميش".

وأضافت: "نظرة المجتمع لذوي الهمم تغيرت 180 درجة بفضل جهود ودعم الرئيس".

بطاقة الخدمات المتكاملة

تمنح لذوي الإعاقة فقط، وتكون ملزمة لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتساعد أصحاب الإعاقات في الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون، وبطاقة الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان محددة: الأزرق، الأخضر، الأرجواني، ويدل كل لون منها على درجة الإعاقة ونسبتها.

مؤتمرات الشباب

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الهمم من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

مركز تأهيل

افتتاح مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيًا وإفريقيًا، فضلًا عن جهود وزارة التربية والتعليم فى العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة فى المدارس.

قانون ذوي الإعاقة

دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها إقرار مشروع قانون ذوى الإعاقة، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرًا عليهم.

https://youtu.be/mdmzLV_vSnc