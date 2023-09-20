الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الأطباء البيطريين يكشف سبب دعمه للرئيس السيسي لفترة جديدة

الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن اختيار الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، جاء حفاظًا على مكتسبات الدولة والجمهورية الجديدة والأمان الذي تنعم به مصر بعد 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه كان لزامًا عليهم تأييد ترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك مشروعات كثيرة في الثروة الحيوانية والتنمية التي حدثت كنا نحتاجها من سنوات طويلة في الأبحاث والتدريب، ومشروعات التحسين الوراثي، وتجميع الألبان، ومشروع البتلو، والرئيس دائما يؤكد على أهمية الثروة الحيوانية لتقليل استيرادنا من الخارج.

مشاريع الثروة السميكة

وتابع أن الثروة السمكية فيها مشاريع كثيرة تمت من استزراع سمكي جعلت مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم والثالثة في إنتاج البلطي والأولى إفريقيا. 

نقيب الأطباء البيطريين الرئيس السيسي للترشح فترة رئاسية جديدة الثروة الحيوانية مشاريع الثروة السميكة

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