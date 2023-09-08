الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين فلاحين حماة الوطن: نبايع ونؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

العمدة بهاء عطا سليم
العمدة بهاء عطا سليم

قال العمدة بهاء عطا سليم، أمين أمانة الفلاحين المركزية بحزب حماة الوطن ونحن نحتفل غدًا بعيد الفلاح المصري الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام نعلن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة فهو واجب وطني لكل الفلاحين على أرض مصر الطيبة من جنوبها إلى شمالها والشرق والغرب وذلك لعدة اعتبارات قام بها من أجل النهوض بالفلاح المصري ومن أهمها أن الزراعة قضية أمن قومي لمصر.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعطى أولوية للمشروعات الزراعية الكبرى والاهتمام بتنمية الريف المصري حيث أن الفلاحين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد سكان مصر ولهم دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

الأمن الغذائي

وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل 15٪ من الناتج القومي كما أن المرأة في القطاع الزراعي تمثل 40٪ ففي عهد الرئيس السيسي قامت العديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي منها مشروع الريف المصري الذي يهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان وهو جزء من المشروعات القومية التي تساهم  في زيادة الرقعة الزراعية وكذلك مشروع توشكي الخير يستهدف استزراع 600000 فدان بالمشاركة مع القطاع الخاص وهو يعكس رؤية الحكومة المصرية في تحقيق طفرة تنموية في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

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تطوير البنية التحتية

وأشار أمين فلاحين حماة الوطن إلى أن القيادة السياسية لم تغفل مشروعات تطوير البنية التحتية الخاصة بالمناطق الزراعية من طرق وكباري لتسهيل حركة التجارة الزراعية بين المحافظات مما عاد بالأثر الكبير على تسهيل نقل المنتجات الزراعية من أماكن الزراعة إلى مناطق الاستهلاك مع توفير المنتجات للأسواق المصرية والتصدير إلى الخارج.

وأكد العمدة بهاء سليم على أن القيادة السياسية كانت حريصة على وضع تشريعات دستورية لحماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم في المجالس النيابية طبقًا للمادة 29 من الدستور تقديرًا بدور الفلاح في التنمية وجهودهم المتواصلة عبر السنين في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، لذا أدعو كل فلاحي مصر للمشاركة والتأييد لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة حفاظاً على ما تحقق من إنجازات في المجال الزراعي وتنميته في تعظيم الاقتصاد القومي.

العمدة بهاء عطا سليم عبد الفتاح السيسي امانة الفلاحين حماة الوطن مصر

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