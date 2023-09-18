جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18-9-2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم الاثنين، مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى مباراة بيرنلي ضد نوتينجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة نوتينجهام فورست ضد بيرنلي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة غرناطة ضد جيرونا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

مباراة ساليرنيتانا ضد تورينو: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

مباراة هيلاس فيرونا ضد بولونيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

مباراة مومباي سيتي – الهند ضد نساجي مازاندران – إيران: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مباراة الاتحاد – السعودية ضد أولماليك – أوزبكستان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS AFC 1 وعلى قناة SSC EXTRA 1 HD.

مباراة الفيصلي – الأردن ضد ناساف كارشي – أوزبكستان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS AFC وعلى قناة SSC EXTRA 3 HD.

مباراة القوة الجوية – العراق ضد سباهان اصفهان – إيران: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS AFC وعلى قناة SSC EXTRA 2 HD.

مباراة السد – قطر ضد الشارقة – الإمارات: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS AFC وعلى قناة SSC EXTRA 2 HD.

مباراة الهلال – السعودية ضد نافباخور نامانجان – أوزبكستان: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS AFC 2 وعلى قناة SSC EXTRA 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي بنغازي – ليبيا ضد أسيك ميموزا - ساحل العاج: في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي

-مباراة الزوراء – العراق ضد العربي – الكويت: في تمام الساعة السابعة مساءً.

-مباراة العهد – لبنان ضد النهضة – عمان: في تمام الساعة السابعة مساءً.

-مباراة جبل المكبر – فلسطين ضد الفتوة – سوريا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة النجمة – لبنان ضد الرفاع – البحرين: في تمام الساعة التاسعة مساءً.