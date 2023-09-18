نتائج مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز 2023 فى الأسبوع الخامس

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد مباريات اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي بدأت أمس السبت بعد توقف الأسبوع الماضي للتوقف الدولي، حيث شاهدت تلك الجولة مباريات هامة ومنافسات شرسة، ويتبقى فقط مباراة غدا لتسدل الستارة على مواجهات الجولة الخامسة، وإليكم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ولفرهامبتون وليفربول

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف لصاحب الأرض ولفرهامبتون.

فولهام و لوتون تاون

فاز فولهام بهدف نظيف في المباراة التي جمعته مع فريق لوتون تاون ضمن منافسات الجولة الحالية في المباراة التي انتهت أمس.

توتنهام وشيفيلد يونايتد

فاز توتنهام بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت.

وست هام ومانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي للمرة الخامسة له في الدوري الموسم الحالي على نظيره وست هام بنتيجة "3-1" ليكمل السيتي طريقه في الموسم الجديد للدوري بدون هزيمة.

مانشستر يونايتد وبرايتون

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام فريق برايتون الذي أقصاه بنتيجة "3-1" في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم السبت.

استون فيلا وكريستال بالاس

وفي هذا فاز أستون فيلا على كريستيان بالاس بنتيجه ثلاثه أهداف مقابل هدف.

نيوكاسل يونايتد برينتفورد

وفاز فريق نيوكاسل بنتيجة هدف نظيف على نظيره فريق برينتفورد.

بورنموث وتشيلسي

وانتهى المباراة التي جمعت بين فريقي بورنموث وتشيلسي بالتعادل السلبي.

إيفرتون وأرسنال

وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وأرسنال بنتيجة الأخير بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، حيث خاض أرسنال خمس مباريات نجح في الفوز بأربعة منهم وتعادل في مباراة.

ويختتم الدوري الإنجليزي مباريات الجولة الحالية غدًا الإثنين بلقاء كل من نوتنجهام فورست وبيرنلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد مباريات اليوم

ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوزه الأخير ليصل إلى النقطة الـ15، ويفوز بخمس مباريات التي خاضها كاملة.

وفي المركز الثاني يأتي فريق توتنهام برصيد 13 نقطة ويتساوى معه كلًا من ليفربول وأرسنال أصحاب المركز الثالث والرابع في النقاط، وفي المركز الخامس يأتي فريق برايتون برصيد 12 نقطة.