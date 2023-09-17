الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يهزم إيفرتون بهدف تروسارد فى الدورى الإنجليزى

أرسنال
أرسنال

فاز فريق أرسنال على مضيفه إيفرتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جوديسون بارك"، معقل فريق "التوفيز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

وسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدفًا لـ أرسنال في الدقيقة 20، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على أيدي نيكيتاه، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض مارتينيلي للإصابة في الدقيقة 24، ليتم استبداله بزميله البلجيكي ليونارد تروسارد.

وتمكن تروسارد من تسجيل هدف الانتصار لـ أرسنال في الدقيقة 69، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من متابعة لتمريرة زميله بوكايو ساكا.

بذلك الانتصار، ارتفع رصيد أرسنال لـ 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وحرس الإسباني ديفيد رايا مرمى أرسنال بدلًا من آيرون رامسديل.

وجاء تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا- بنجامين وايت- جابرييل ماجاليس- أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: فابيو فييرا- ديكلان رايس- مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل مارتينيلي- إيدي نيكيتاه.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن فريقه أرسنال في مباراة اليوم.

ارسنال إيفرتون الدورى الانجليزى تروسارد جابرييل مارتينيلي

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