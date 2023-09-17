الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كاي هافيرتز يندم على فشل صفقة انضمامه إلى ريال مدريد

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

يبدو أن النجم الألماني كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، أصبح نادمًا بعد فشل صفقة انضمامه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في ميركاتو صيف 2023 المنصرم.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كاي هافيرتز في صيف 2023 المنصرم، لخلافة النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر بالمجان.

ولكن إدارة ريال مدريد فشل في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في تشيلسي بشأن التعاقد مع كاي هافيرتز، لتتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة وينضم إلى أرسنال.

كاي هافيرتز غير راضٍ

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن كاي هافيرتز غير راضٍ عن وضعه الحالي في صفوف أرسنال.

وقدّم كاي هافيرتز أداءً متواضعًا وباهتًا مع أرسنال، بعد خوضه خمس مباريات، بواقع أربع مواجهات في الدوري الإنجليزي ومباراة واحدة في الدرع الخيرية.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن هافيرتز اعترف لزملائه في المنتخب الألماني خلال فترة التوقف الدولي المنصرم، بأن عدم انتقاله إلى صفوف ريال مدريد كان قرارًا سيئًا ونادمًا عليه.

وأكدت الشبكة الإسبانية في تقريرها، أن هافيرتز أبلغ زملاءه أنه سيحاول إيجاد طريقة للانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، صرفت إدارة ريال مدريد نظرها عن التعاقد مع كاي هافيرتز، ولكن قد تُعيد التفكير في حال انخفاض سعر بيع اللاعب في الميركاتو المقبل.           

وكان كاي هافيرتز، صاحب الـ24 عامًا، قد انضم إلى صفوف نادي أرسنال، قادمًا من صفوف تشيلسي في صيف 2023 المنصرم، مقابل 70 مليون يورو.

وشارك كاي هافيرتز في خمس مباريات في جميع المسابقات، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن.

كاي هافيرتز هافيرتز ريال مدريد ارسنال تشيلسى

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