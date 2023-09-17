ماذا قدّم كاي هافيرتز في أول 5 مباريات مع تشيلسي وأرسنال؟

رغم التوقعات بتألق النجم الألماني كاي هافيرتز مع فريقه الجديد أرسنال، ولكنه قدّم أداءً متواضعًا منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي أرسنال قد أعلن تعاقده رسميًا مع كاي هافيرتز، قادمًا من صفوف تشيلسي في صيف 2023 المنصرم، مقابل 70 مليون يورو.

وكانت جماهير أرسنال تعوّل على خدمات كاي هافيرتز، خاصة بعد تألقه مع تشيلسي في المواسم الماضية، ولكنه قدّم أداءً باهتًا في أول مشاركاته مع الجانرز.

كل ما قدمه كاي هافيرتز في أول 5 مباريات مع تشيلسي وأرسنال

وبهذا الصدد، رصد موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتُخصص في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، ما قدمه كاي هافيرتز في أول خمس مباريات مع أرسنال وتشيلسي، وذلك على النحو التالي:

• ما قدمه كاي هافيرتز مع تشيلسي في أول خمس مباريات

وكان كاي هافيرتز قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2020، قادمًا من باير ليفركوزن.

وتألق كاي هافيرتز بشكل كبير مع تشيلسي، بعدما ساهم في خمس أهداف في أول خمس مباريات.

وخلال مشاركة هافيرتز في أول خمس مباريات مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، سجل ثلاثة أهداف، وقدّم تمريرتين حاسمتين.

كما سجل هافيرتز ثلاثة أهداف "هاتريك" في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام بارنسلي.

• ما قدمه كاي هافيرتز مع تشيلسي في أول خمس مباريات

وبعد مرور شهرين من انضمام هافيرتز إلى صفوف أرسنال، فقد شارك في خمس مباريات في جميع المسابقات، بواقع أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة واحدة في الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي.

وكان أرسنال قد حقق فوزًا ثمينًا على مانشستر سيتي بنتيجة4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، التي أقيمت في شهر أغسطس الماضي، وتتويجهم بلقب الدرع الخيرية.

وخلال هذه المباريات، لم يسجل كاي هافيرتز، صاحب الـ24 عامًا، أو يصنع أي أهداف مع أرسنال.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.