بعد ضم هافيرتز.. أبرز 4 صفقات بين أرسنال وتشيلسي

نجح نادي أرسنال الإنجليزي في الحصول على خدمات النجم الألماني كاي هافيرتز، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي أرسنال قد أعلن تعاقده رسميًا مع كاي هافيرتز، قادمًا من صفوف تشيلسي في صيف 2023 الحالي، مقابل 70 مليون يورو.

وبذلك انضم هافيرتز إلى قائمة اللاعبين الذين انتقلوا إلى صفوف أرسنال مباشرة من تشيلسي.

أبرز 4 صفقات تمت بين أرسنال وتشيلسي

ونستعرض لكم قائمة اللاعبين الذين انتقلوا إلى صفوف أرسنال مباشرة من تشيلسي، على النحو التالي:

1- التشيكي بيتر تشيك

انضم الحارس التشيكي بيتر تشيك إلى صفوف أرسنال، قادمًا من تشيلسي، في عام 2015، مقابل 14 مليون يورو.

قضى بيتر تشيك 4 مواسم مع أرسنال، خاض خلالهم 139 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 54 مباراة.

وتوّج بيتر تشيك مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في الدرع الخيرية.

التشيكي بيتر تشيك

2- البرازيلي ديفيد لويز

انتقل المدافع البرازيلي ديفيد لويز إلى صفوف أرسنال قادمًا من تشيلسي في عام 2019 مقابل 8 ملايين و700 ألف يورو.

قضى ديفيد لويز موسمين مع أرسنال، شارك خلالهما في 73 مبارة، مُسجلًا 4 أهداف.

وتوّج ديفيد لويز مع أرسنال بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

البرازيلي ديفيد لويز

3- البرازيلي ويليان

انضم الجناح البرازيلي ويليان إلى صفوف أرسنال قادمًا من تشيلسي في عام 2020 في صفقة انتقال حر بالمجان.

وقضى ويليان موسمًا واحدًا فقط مع أرسنال، شارك خلاله في 37 مباراة، مُسجلًا هدفًا واحدًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

البرازيلي ويليان

4- الإيطالي جورجينهو

انتقل لاعب الوسط الإيطالي جورجينهو إلى صفوف أرسنال قادمًا من تشيلسي في يناير 2023، مقابل 11 مليون و300 ألف يورو.

وشارك جورجينهو في 16 مباراة مع أرسنال حتى الآن، قدم خلالهم تمريرة واحدة حاسمة.