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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد صفقة كاى هافيرتز.. ماذا قدم الألمان مع أرسنال؟

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

انضم النجم الألماني كاي هافيرتز إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي أرسنال قد أعلن تعاقده رسميًا مع كاي هافيرتز، قادمًا من صفوف تشيلسي في صيف 2023 الحالي، مقابل 70 مليون يورو.

ويُعد هافيرتز اللاعب الألماني رقم 12 الذي يرتدي قميص أرسنال، حيث سبقه العديد من نجوم الكرة الألمانية، ومن أبرزهم مسعود أوزيل وبيرند لينو.

 

ماذا قدم اللاعبين الألمانيين مع أرسنال عبر التاريخ؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه اللاعبين الألمانيين مع أرسنال، وذلك على النحو التالي:

1- ألبيرتو منديز

انضم لاعب الوسط الألماني ألبيرتو منديز إلى صفوف أرسنال في عام 1997، قادمًا من فيوشت، مقابل 375 ألف يورو.

وقضى ألبيرتو منديز موسمًا ونصف مع أرسنال، شارك خلاله في 11 مباراة، مُسجلًا هدفين وصنع هدفًا آخر.

وتوّج ألبيرتو منديز مع أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

2- ستيفان مالز

انضم الظهير الأيسر الألماني ستيفان مالز إلى صفوف أرسنال في عام 1999، قادمًا من ميونيخ 1860، مقابل مليون و150 ألف يورو.

قضى ستيفان مالز موسمين مع أرسنال، شارك خلالهما في 14 مباراة، مُسجلًا هدفين وصنع هدفًا آخر.

وتوّج ستيفان مالز مع أرسنال بكأس الدرع الخيرية.

3- موريتز فولز

انضم الظهير الأيمن الألماني موريتز فولز إلى صفوف أرسنال في عام 1999، قادمًا من شالكه.

استمر موريتز فولز مع أرسنال حتى عام 2004، وخلال فترة تواجده تمت إعارته إلى ناديي ويمبلدون وفولهام.

وشارك موريتز فولز مع أرسنال في مباراتين فقط.

4- ينز ليمان

انضم الحارس الألماني ينز ليمان إلى صفوف أرسنال في عام 2003، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 3 ملايين و500 ألف يورو.

قضى ينز ليمان لمدة خمسة مواسم مع أرسنال، شارك خلالها في 200 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 80 مباراة.

توّج ينز ليمان مع أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرلي"، كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

5- بير ميرتساكر

انضم المدافع الألماني بير ميرتساكر إلى صفوف أرسنال في عام 2011، قادمًا من فيردر بريمن، مقابل 11 مليونا و300 ألف يورو.

قضى بير ميرتساكر مدة 7 مواسم مع أرسنال حتى قرر اعتزال كرة القدم، حيث شارك في 221 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

توّج بير ميرتساكر مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين بكأس الدرع الخيرية.

6- سيرج جنابري

انضم الجناح الألماني سيرج جنابري إلى صفوف أرسنال في عام 2011، قادمًا من شتوتجارت، مقابل 100 ألف يورو.

استمر سيرج جنابري مع أرسنال حتى عام 2016، وخلال فترة تواجده تمت إعارته إلى فريق وست بروميتش ألبيون.

وشارك سيرج جنابري في 18 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين آخرين.

وتوّج سيرج جنابري مع أرسنال بلقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وبطولتين في الدرع الخيرية.

7- توماس إيسفيلد

انضم لاعب الوسط الألماني توماس إيسفيلد إلى صفوف أرسنال في عام 2012، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 750 ألف يورو.

قضى توماس إيسفيلد موسمين مع أرسنال، شارك خلالهما في مباراتين فقط، وأحرز هدفًا واحدًا.

وتوّج توماس إيسفيلد مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

8- لوكاس بودولسكي

في العام ذاته 2012، انضم لاعب الوسط الألماني لوكاس بودولسكي إلى أرسنال قادمًا من كولن، مقابل 15 مليون يورو.

قضى لوكاس بودولسكي لمدة ثلاثة سنوات مع أرسنال، شارك خلالها في 82 مباراة، وأحرز 31 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وتوّج لوكاس بودولسكي مع أرسنال بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

9- مسعود أوزيل

انضم لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل إلى صفوف أرسنال في صيف 2013، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 47 مليون يورو.

استمر مسعود أوزيل في صفوف أرسنال حتى يناير 2021، حيث شارك في 254 مباراة، وأحرز 44 هدفًا، وقدم 79 تمريرة حاسمة.

توّج مسعود أوزيل بالعديد من الألقاب مع أرسنال، حيث حصد أربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في الدرع الخيرية.

10- شكودران مصطفى

انضم المدافع الألماني شكودران مصطفى إلى صفوف أرسنال في صيف 2016، قادمًا من فالنسيا، مقابل 41 مليون يورو.

وقضى شكودران مصطفى مع أرسنال لمدة خمس مواسم حتى يناير 2021، شارك خلالها في 151 مباراة، وأحرز 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتوّج شكودران مصطفى مع أرسنال بلقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة واحدة في الدرع الخيرية.

11- بيرند لينو

آخر اللاعبين الألمان كان الحارس بيرند لينو، الذي انضم إلى صفوف أرسنال في صيف 2018، قادمًا من باير ليفركوزن، مقابل 25 مليون يورو.

وقضى بيرند لينو لمدة 4 مواسم مع أرسنال، شارك خلالها في 125 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 37 مباراة.

وتوّج بيرند لينو مع أرسنال بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

ارسنال هافيرتز كاي هافيرتز الميركاتو الصيفي مسعود اوزيل بيرند لينو سيرج جنابري

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