نكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك في الدوري

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز موقف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم من مواجهة فريقه ضد الزمالك، والمقرر إقامتها الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

موقف رمضان

وكان رمضان صبحي شعر ببعض الآلام على هامش مران الفريق أمس، وأعلن بيراميدز خضوعه لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة الزمالك.

المصدر أوضح أن التوقعات بشأن لحاق رمضان صبحي بمواجهة الزمالك إيجابية، وإصابة اللاعب مطمئنة ولا تستدعي القلق بالنسبة لجهاز بيراميدز الفني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهاز الطبي لبيراميدز يتوقع لحاق رمضان صبحي بلقاء الزمالك، وجاهزيته البدنية والفنية للتواجد أساسيا في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل.

إصابة بوبو

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إجراء محمد رضا بوبو لاعب الفريق لعملية جراحية ظهر اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني الأول خلال معسكره الأخير.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لجراحة بإحدى المستشفيات بالقاهرة لإصلاح مزق في عضلات البطن "الفتاق الرياضي" وحرصت الإدارة التنفيذية والجهاز الفني والإداري والطبي على الاطمئنان على سلامة اللاعب بعد إجراء الجراحة بنجاح وإفاقته.

شدد المنيري على أن بوبو سيغيب قرابة شهر عن الملاعب وسيخضع لبرنامج علاج وتأهيل خلال الأيام المقبلة، بهدف عودته للفريق والتدريبات الجماعية والمباريات في أسرع وقت ممكن.

الاجتماع الفني

وعقد بالأمس في العاصمة كيجالي، الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من عصر الأحد على استاد بيلي كيجالي في رواندا، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الفريق صاحب الأرض اللون الأبيض في الأسود بينما يرتدي الحارس اللون الأخضر.

ويظهر نادي بيراميدز في اللقاء بقميصه الجديد الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني الذي عقد بقاعة مؤتمرات ملعب بيلي كيجالي، أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.