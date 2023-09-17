تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بعد الانتقادات التي يتلقونها من قبل الصحافة والجماهير.

ويُعاني فريق تشيلسي من تراجع النتائج بشكل كبير منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، حيث حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط في أول أربع جولات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوكيتينو يدافع عن لاعبي تشيلسي قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Give Me Sport" البريطانية، فإن جماهير تشيلسي شنّت هجومًا قويًا ووجهت انتقادات لاذعة ضد تود بوهلي، مالك النادي الإنجليزي؛ بعد إنفاقه أكثر من مليار جنيه إسترليني في ميركاتو صيف 2023 المنصرم، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، ولكن دون جدوى، في ظل تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم.

وبناءً عليه، نشرت الشبكة البريطانية تصريحات بوكيتينو، قائلًا: "ماذا تنتظر الناس منا؟ اللاعبون ليسوا آلات، يجب أن يحصلوا على الوقت الكافي حتى يتأقلموا بشكل جيد".

وأضاف: "ريال مدريد دفع أكثر من 70 مليون يورو للتعاقد مع زين الدين زيدان، وكان لاعبًا رائعًا ومميزًا، ولكنه لم يتألق إلا بعد مرور أكثر من 7 أشهر حتى تأقلم مع الفريق".

وتابع: "وقتها كانت الجماهير تنتقد الصفقة، خاصة أنها كانت بمبلغ ضخم، ولكن بمرور الوقت نجح زيدان في إثبات قدراته وهو يبلغ من العمر 26 أو 27 عامًا".

وواصل: "أما في الوقت الحالي، نحن نتحدث عن لاعبين تبلغ أعمارهم 20 أو 21 عامًا، ذلك عليك أن تكون حذرًا في كلامك؛ لأنهم يتأثرون بهذا الحديث".

واختتم بوكيتينو تصريحاته، قائلًا: "كما قلت، هذه الأجواء جديدة بالنسبة لهم، وهم بحاجة إلى التأقلم، نحتاج لمزيد من الوقت لهم".

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.