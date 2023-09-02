السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين تشيلسى وفوريست وتوتنهام يتقدم على بيرنلى

توتنهام وبيرنلي
توتنهام وبيرنلي

انتهى الشوط الأول بين تشيلسي ونظيره نوتنجهام فوريست بالتعادل السلبي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

البلوز استحوذ على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 68% مقابل 38% لصالح نوتنجهام.

وفي لقاء آخر بنفس التوقيت، تقدم توتنهام على بيرنلي بهدفين لهدف.

تقدم مبكرًا بيرنلي عن طريق ليلي فروستر بالدقيقة 4 وعاد السبيرز في النتيجة عن طريق سوت وروميرو بالدقائق 16 و42.

وفي لقاء ثالث تعادل برينتفورد مع بنورموث بهدف لكل فريق في الشوط الأول.

تقدم برينتفورد عن طريق ماتياس ينسن بالدقيقة 7، وعادل دومنيك سولانكي لصالح بورنموث بالدقيقة 30.

بينما في نفس مباريات اليوم، تقدم السيتي على نظيره فولهام بهدفين لهدف، تقدم السيتي عن طريق جوليان ألفاريز بالدقيقة 31 ثم عادل لصالح فولهام ريام بالدقيقة 33 وفي نهاية الشوط تقدم ناثان أكي للسيتي برأسية.

تشيلسى نوتنجهام فوريست الدورى الانجليزى توتنهام بيرنلي

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