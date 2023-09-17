تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. رايا يحرس المرمى

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “جوديسون بارك” معقل فريق “التوفيز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحرس الإسباني ديفيد رايا مرمى أرسنال بدلًا من آيرون رامسديل، فيما يجلس المهاجم الألماني كاي هافيرتز والبرازيلي جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بنجامين وايت - جابرييل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: فابيو فييرا - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

ويغيب المحترف المصري محمد النني عن فريقه أرسنال في مباراة اليوم.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.