الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. رايا يحرس المرمى

أرسنال
أرسنال

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “جوديسون بارك” معقل فريق “التوفيز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

txt

بعد 14 عامًا.. أرسنال يعلن رحيل فينكاتيشام عن منصب الرئيس التنفيذي

txt

"الننى" على رأس قائمة أرسنال المشاركة فى دورى أبطال أوروبا

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحرس الإسباني ديفيد رايا مرمى أرسنال بدلًا من آيرون رامسديل، فيما يجلس المهاجم الألماني كاي هافيرتز والبرازيلي جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بنجامين وايت - جابرييل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: فابيو فييرا - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

ويغيب المحترف المصري محمد النني عن فريقه أرسنال في مباراة اليوم.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل ارسنال إيفرتون ارسنال الدورى الانجليزى بوكايو ساكا

الأكثر قراءة

قرار فى الدورى المصرى.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش بعد الزيادة

حركة تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات قطاع البترول

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

بالنسبة المئوية.. تنسيق كليات جامعة الأزهر لعام 2023/2024

"اقتصادية القناة": 275 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى